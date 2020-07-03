موريتانيا – تسلمت وزارة الصحة الموريتانية امس معدات وتجهيزات طبية قدمتها المملكة الإسبانية كمساعدة في التصدي لوباء فيروس كورونا في البلاد.

وتشمل المساعدات الإسبانية أجهزة تنفس وإنعاش وأدوية وثلاث سيارات إسعاف بالإضافة إلى إرسال فريق طبي.

وبعد تعبيره عن الشكر للسفير الإسباني لدى موريتانيا على تقديم المساعدات، قال وزير الصحة محمد نذير حامد، أن إطلاع الأطباء الموريتانيين على التجربة الإسبانية في مكافحة انتشار وباء كوفيد-19 من خلال عملهم مع زملائهم الإسبان في المستشفيات الموريتانية سوية، سيمكنهم من اكتساب خبرة جيدة كما أن سيارات الإسعاف ستساهم في رفع قدرات أجهزة ووسائل نقل المرضى في الداخل.

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إلى نواكشوط لحضور قمة دول الساحل الإفريقي.

المصدر: صحراء ميديا