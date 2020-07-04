بروكسل – واصلت الأسهم الأوروبية والآسيوية مكاسبها، امس مقتفية أثر “وول ستيرت”، وبدعم جديد من بيانات إيجابية بشأن اقتصاد الصين.

وفتحت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم على ارتفاع، فصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة مقتربا من اعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا وفي التعاملات المبكرة، أغلق مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي” مرتفعا بنسبة 0.7% إلى 22306.48 نقطة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1552.33.

واقتفت الأسهم الأوروبية والآسيوية أثر الأسهم الأميركية، التي أغلقت تداولات الجلسة السابقة على ارتفاع، بعد بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 4.8 مليون وظيفة في يونيو/حزيران، وأشاعت تفاؤلا في أوساط المستثمرين بتعافي الاقتصاد.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة تداول الخميس مرتفعا 39ر92 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 36ر25827 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 15ر14 نقطة، أو 5ر0%،ليصل إلى 01ر3130 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 00ر53 نقطة ، أو بنسبة 5ر0% ، ليصل إلى 63ر10207 نقطة.

وتلقت أسواق الأسهم، اليوم، دعما جديدا من نتائج مسح أعلنها البنك المركزي الصيني، الخميس، اظهرت تحسنا في مناخ الأعمال في الربع الثاني هذا العام.

الأناضول