الولايات المتحدة – ارتفعت أسواق الأسهم، امس بدعم من تقريرين أظهرا ارتفاعا في وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع في عدد الطلبات الجديدة لإعانات البطالة ما عزز التفاؤل بانتعاش الاقتصاد.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع، اذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 201.48 نقطة أو بنسبة 0.78 بالمئة ليصل إلى 25936.45 نقطة، عند الفتح.

وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 27.78 نقطة أو بنسبة 0.89 بالمئة، مسجلا 3143.64 نقطة، وربح مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 114.04 نقطة أو بنسبة 1.12 بالمئة وارتفع إلى 10268.67 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس عند أعلى مستوى في أسبوع مع انتعاش الوظائف الأمريكية، فارتفع مؤشر ستوكس 600، 2 بالمئة.

وتصدرت البنوك مكاسب الأسهم الأوروبية، بارتفاع مؤشر القطاع 4.3 بالمئة، كما ارتفعت أسهم قطاعات أخرى كصناعة السيارات والكيماويات وشركات التأمين.

وفي وقت سابق الخميس، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع الوظائف غير الزراعية في يونيو/ حزيران بمقدار 4.8 مليون وظيفة مقارنة مع الشهر السابق، ليتراجع معدل البطالة في يونيو الى 11.1 بالمئة من 13.3 بالمئة في مايو.

وفي تقرير منفصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، تراجع عدد طالبي إعانة البطالة الجدد في الولايات المتحدة إلى مليون و427 ألف شخص الأسبوع الماضي، انخفاضا من مليون و482 ألفا في الأسبوع الذي سبقه.

وتلقت أسواق الأسهم ايضا، دعما، من أنباء ايجابية بشأن لقاح محتمل لفيروس “كوفيد-19” أعلنتها شركات ألمانية وأمريكية، الأربعاء.

الأناضول