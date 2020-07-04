ألمانيا – شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية في 3 ولايات شرقي البلاد، لإحباط مخططات لتنظيم نازي جديد يسمى “القوى الحرة بريغنيتس”، كان ينوي منتسبوه الهجوم على أحد المساجد في البلاد.

واستهدفت الحملة ولايات براندنبورغ، ومكلنبورغ فوربومرن، وسكسونيا أنهالت.

ونقل التلفزيون الألماني عن تورستن هربست المتحدث باسم رئاسة شرطة براندنبورغ قوله، أن “الشرطة تلقت معلومات تفيد بتخطيط 7 أشخاص تراوح أعمارهم بين 32 و40 عاما، لهجوم بعبوات تحوي مواد متفجرة على مسجد في بلدة فيتنبرغ بمقاطعة بريغنيتس” وعثرت خلال حملة التفتيش على ذخائر وأسلحة قطع وطعن.

من جهته، وافق مجلس الولايات الألماني “بوندسرات”، على قانون جديد لمكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية على الإنترنت، وافق عليه البرلمان الاتحادي “بوندستاغ”، منتصف يونيو الماضي.

ويلزم القانون الجديد شبكات التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيسبوك”، بإبلاغ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية فورا، بأي منشورات تروج للنازيين الجدد أو تثير الفتن أو تنطوي على تهديدات بالقتل أو الاغتصاب، وذلك بدل محوها.

ويطالب القانون هذه الشبكات بإعطاء عنوان المعرف الرقمي الخاص بصاحب المنشور إلى الجهات المختصة لتحديد هوية الجناة بصورة أسرع.

المصدر: وكالات