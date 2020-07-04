الأردن – أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه لم تردها بعد أي تقارير رسمية من بريطانيا بخصوص السماح بدخول مواطني 58 دولة وإقليما لم يرد بينها الأردن إلى بريطانيا، دون إخضاعهم للحجر الصحي.

وقال الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز امس، إن “القرار استثنى الدول الواردة على القائمة من شرط الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مع سماحه لكافة مواطني الدول الأخرى بالسفر إلى بريطانيا شريطة الدخول بالحجر الصحي”.

وأضاف، أن “القرار البريطاني صدر الجمعة، ولم يتم تبليغ الأردن بحيثياته بعد”.

وتابع: “من الممكن أن يؤثر قرار استمرار إغلاق الحدود على القرار البريطاني، لكن لا أريد استباق الأحداث ووضع هذا الأمر كسبب رئيسي”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه “سيتم الإعلان عن حيثيات وأسباب القرار يوم السبت”.

المصدر: “وسائل إعلام أردنية”