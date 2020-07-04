اليمن – رحبت الحكومة اليمنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ناقش تحت بند “عدم الانتشار”، تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن 2231 الصادر عام 2015.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، على “ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها إيران”.

وأشارت، إلى ما أكده تقرير الأمين العام حول “تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية الى الحوثيين في اليمن، ومسؤولية طهران في الهجمات التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في السعودية عام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين”.

وشددت، على أن “استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني سيقوض جهود تحقيق السلام في اليمن وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث”.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية مجلس الأمن، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

المصدر: “سبأ.نت”