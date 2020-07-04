ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج رفقة حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب في موسكو “إلياس أوماخانوف “نائب رئيس (مجلس الشيوخ) و “فاريت مخاميتشين” نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ(مجلس الشيوخ) وذلك لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين.

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كما اجتمع الحويج وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مع ليونيد إ. سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بالجمعية الفدرالية للاتحاد الروسي (البرلمان الروسي) و موروزوف إيغور نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للعلم والتعليم والثقافة (مجلس الشيوخ) و ذلك لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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