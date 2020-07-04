الرئيس الأفغاني يرقي أمير حرب سابقا متهما بارتكاب جرائم إلى أعلى رتبة في الجيش

الرئيس الأفغاني يرقي أمير حرب سابقا متهما بارتكاب جرائم إلى أعلى رتبة في الجيش

أفغانستان – رقّى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمير الحرب السابق عبد الرشيد دستم، المتهم بارتكاب جرائم وفظاعات عديدة، إلى مشير، الرتبة الأعلى في الجيش الأفغاني.

ولم يسبقه في الحصول على هذه الرتبة في تاريخ البلاد سوى رجلين.

وقال عبد الله عبد الله، الرئيس السابق للسلطة التنفيذية والذي دعمه دستم في الانتخابات الرئاسية، التي خاضها في سبتمبر العام الماضي، ضد الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني “أهنئكم على نيلكم أعلى رتبة عسكرية في البلاد”.

وأضاف: “حصولكم على رتبة مشير هو اعتراف بتضحيات آلاف المجاهدين الذين قتلوا وجرحوا على مر السنين دفاعا عن البلاد”.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن بشير أحمد تاينج، المتحدث باسم دستم، أن”هذا يوم عظيم للشعب الأفغاني”، وأن هذه الترقية استحقها دستم “عن جدارة”، وهي عرفان “بكل الخدمات التي قدمها للأمة الأفغانية خلال العقود الأخيرة”.

ويعتبر دستم من أبرز القادة الأوزبك وهو معروف بتبديل ولاءاته في السياسة وبوحشيته في الحروب، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب، أبرزها مجزرة راح ضحيتها حوالي ألفي عنصر من حركة “طالبان” داخل حاويات شحن في 2001، غير أن دستم ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.

المصدر: أ ف ب