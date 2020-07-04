الكشف عن بنود عقد سانشو مع مانشستر يونايتد

الكشف عن بنود عقد سانشو مع مانشستر يونايتد

انجلترا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد توصل لاتفاق شخصي مع الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن يونايتد توصل لاتفاق مع سانشو حول الشروط الشخصية للعقد، رغم اختلاف الشياطين الحمر مع دورتموند حتى الآن حول قيمة الصفقة.

وأشارت إلى أن سانشو وافق على تقاضي راتب أسبوعي يبلغ 140 ألف إسترليني، يرتفع إلى 200 ألف إسترليني خلال العقد الذي مدته 5 سنوات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن دورتموند يقدر صفقة سانشو بـ115 مليون إسترليني.

يذكر أن سانشو ارتبط بالانتقال إلى مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، إلى جانب الشياطين الحمر.

وسبق أن زعمت تقارير بريطانية، أن يونايتد عرض على دورتموند 50 مليون إسترليني فقط لحسم الصفقة.

وكالات