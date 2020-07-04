الكويت – أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج، امس استئناف الإنتاج من حقل الخفجي المشترك، منذ أمس، وإعادة تشغيل كافة المنشآت التابعة له.

وقال الرئيس التنفيذي عبدالله السميطي، في بيان صحفي، إن اللجنة التنفيذية المشتركة بعمليات الخفجي، أعادت استئناف الإنتاج، بعد شهر من قرار وقفه.

وتزامن قرار وقف الإنتاج من الحقل، مع خطوة سعودية وكويتية بدأت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بتنفيذ خفض طوعي في إنتاج النفط إلى جانب حصصهما في الخفض الإلزامي ضمن تحالف (أوبك+)، ولمدة شهر كامل، في محاولة لدفع الاستقرار إلى أسعار الخام.

كان حقل الخفجي الواقع في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية، استأنف الإنتاج مطلع أبريل/ نيسان الماضي بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات.

ونجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية.

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، حقل “الخفجي”، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق “الوفرة” في مايو/أيار 2015، لعقبات تشغيلية.

الأناضول