ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الجمعة إن هناك توافقاً واتفاقاً على ألا تكون السلطة التنفيذية والبرلمانية مجتمعة في إقليم واحد.

المستشار صالح أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنه عند تشكيل المجلس الرئاسي الجديد سيكون هناك سلطة تنفيذية ومجلس نواب، مضيفاً :”المتفق عليه بألا تكون الرئاسات مجتمعة في إقليم واحد”.

وتابع: “على كل إقليم أن يسمي من يمثله في المجلس الرئاسي، هذه هي القاعدة الجديدة في تكوين المجلس”.

ولفت إلى أن المطالبة بفتح حساب معين يوضع فيه دخل النفط أو وضع آلية إشراف دولي توزع النفط مطلب شرعي ومعقول وعادل للجميع.

كما كشف أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات وخلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وإلى دول عدة، معتقداً أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا حالياً متمثل في “إعلان القاهرة”.

وأردف:” إعلان القاهرة هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا فهناك إجماع بين الليبيين على هذا الإعلان، في إعلان القاهرة طبعا كما ذكرت نحن نعتقد أنه الحل الوحيد للأزمة في ليبيا لأنه لا يوجد تهميش أو إقصاء لأحد وبالتالي نحن نرى حتى أن هناك إجماع بين الليبيين على هذا الإعلان”.