ليبيا – وصف عضو مجلس النواب سعيد امغيب معركة سرت بأنها الدجاجة التي تبيض الذهب للأتراك ودول أخرى تدعم أردوغان لذلك عليه أن يعتني بها جيداً ويوفر لها العناية والرعاية الكاملة.

امغيب أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار برفقه رئيس الأركان للعاصمة طرابلس ليس لها تفسير آخر، مضيفاً ” يعني هل يستطيع وزير الدفاع التركي أو رئيس أركانه قيادة معركة سرت المزعومة على الأرض أم سيقودها عن طريق الفيديو من مكتبه في انقرة، بالمناسبة عمر هذه الدجاجة قد يطول لسنة قادمة أو أكثر”.

ورأى أن سبب ما يجري حالياً كانت انطلاقته مع انطلاقة المؤتمر الوطني العام لأن جهابذة السياسة الفاسدين في ذلك الجسم مهدوا الطريق ليكمله من جاء بعدهم من نفس الفصيلة بحسب قوله.

كما أردف” استطاع الأتراك أن ينتزعوا من حكام طرابلس اليوم كل شيء حتى الدماء في عروقهم غيروها بأخرى تركية لم يتركوا لهم حتى بضع كلمات عن الشرف والوطنية يحدثون بها احفادهم”.