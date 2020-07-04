ألمانيا – استبعد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، ضم الألماني الدولي كاي هافيرتز إلى النادي البافاري قريبًا.

وفي مقابلة مع محطة “شبورت 1” التلفزيونية، قال النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألماني: “بكل وضوح: انتقال هافيرتز لن يكون ممكنًا بالنسبة لنا في هذا العام من الناحية المالية”.

وأضاف رومينيجه، 64 عامًا: “كرة القدم في كل أنحاء أوروبا تواجه تحديات مالية كبيرة، طالما أنه لا يزال من غير الممكن اللعب بحضور الجمهور”.

وتابع: “كل واحد يعرف مقدار القيمة (لصفقة هافيرتز) التي يفكر فيها رودي فولر في باير ليفركوزن”.

وإلى جانب بايرن، تسعى العديد من الأندية الكبيرة (أبرزها ريال مدريد)، لضم هافيرتز، 21 عامًا، الذي يبدو أن من غير المحتمل أن ينتقل إلى بايرن في هذا الصيف؛ بسبب تكاليف صفقة انتقال ليروي ساني، التي ستصل بعد الضرائب إلى 100 مليون يورو في ظل فترة كورونا الصعبة.

وقال فولر، المدير الرياضي لليفركوزن، في تصريحات لصحيفة “بيلد”: “ليس هناك شيء محدد يمكن الإعلان عنه في حالة هافيرتز. إنه شخصيا يأمل في أن يبقى عاما آخر، لكننا لدينا اتفاق، فإذا كان مناسبا فمن الممكن أن يرحل في هذا الصيف أيضا”.

وأردف رومينيجه، دون أن يستبعد القيام بصفقات أخرى بوجه عام أو بيع لاعبين أيضا، أنه يتمنى أن “يبقى هافيرتز لعام آخر في ليفركوزن، لأننا مهتمون بالمنافسة، ويجب علينا أن نقوم بالصفقات باستمرارية معينة، ولا أستبعد أيضا أن نبيع لاعبا أو آخر من أجل أن نخلق تعويضا ماليا”.

وكالات