بوتين: لا يوجد في روسيا تمييز عرقي أو جنسي

بوتين: لا يوجد في روسيا تمييز عرقي أو جنسي

روسيا – أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن السلطات في روسيا لا تنتقص حقوق المواطنين على أساس ميولهم الجنسية أو انتماءاتهم العرقية أو الدينية.

وقال بوتين امس خلال لقائه أعضاء فريق عمل على إعداد التعديلات الأخيرة على الدستور: “لم يكن ولن يكون في روسيا أي شيء يتعلق بتقويض الحقوق على أساس العرق أو الميول الجنسية أو الانتماءات الإثنية أو المعتقدات الدينية… لم يحدث هذا الأمر في روسيا قط، ولن يحدث”.

وعلق بوتين على رفع السفارة الأمريكية في موسكو قبل أسبوع علم قوس قزح دعما لحركة المثليين.

وقال مازحا: “هم (موظفو السفارة) كشفوا بذلك شيئا حول من يعمل لديهم… لا ضير في ذلك”.

وأشار إلى أهمية الحظر على الترويج للمثلية بين القاصرين في روسيا وقال: “دع الصغير يكبر ويصبح بالغا حتى يحدد مصيره بنفسه. لا يجوز فرض أي شيء وهذا ما نعارضه”.

المصدر: تاس