بوفون يحطم رقم مالديني القياسي بعدد المشاركات في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”

بوفون يحطم رقم مالديني القياسي بعدد المشاركات في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”

إيطاليا – حطم حارس يوفنتوس المخضرم جانلويجي بوفون الرقم القياسي بعدد المباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بخوضه بعمر الـ42 مواجهة فريقه ضد جاره تورينو اليوم السبت ضمن الجولة الـ30.

وهذه المباراة رقم 648 لبوفون في “الكاتشيو”، ليتفوق على أسطورة ميلان باولو مالديني.

وكان بوفون الذي خاض موسما وحيدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي قبل عودته إلى “السيدة العجوز”، مدد عقده هذا الأسبوع لسنة إضافية مع حامل لقب الدوري في السنوات الثماني الأخيرة.

وهذه المشاركة الثامنة لبوفون في الدوري هذا الموسم، في ظل اعتماد المدرب ماوريزيو ساري على البولندي فويتشيك تشيزني أساسيا.

وحقق بوفون رقمه بعد 25 سنة من بداياته في الدوري الإيطالي مع بارما، و19 عاما بعد توقيعه للمرة الأولى مع يوفنتوس.

ويحمل بوفون أيضا الرقم القياسي بعدد المشاركات مع منتخب ايطاليا في 176 مباراة دولية، رغم اعتزاله على الصعيد الدولي في عام 2018 بعد فشل التأهل إلى مونديال روسيا.

المصدر: أ ف ب