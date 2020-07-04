تركيا – شارك النجم البرتغالي ريكاردو كواريزما متابعيه وهو يتحدى نفسه بتسجيل هدفين خرافيين خلال تدريبات فريقه قاسم باشا التركي على طريقته الخاصة.

ونشر كواريزما مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” الذي يتابعه فيه أكثر 3 مليون متابع، وهو يقوم خلاله بتسجيل هدفين رائعين، وهذه المرة صعب النجم البرتغالي التحدي على نفسه، فلم يكتف بتقويس الكرة وحسب، بل سددها بقوة دون ارتداء حذاء.

ويلعب كواريزما البالغ 36 عاما في الدوري التركي منذ عام 2015، حيث قضى أربعة مواسم مع بشكتاش، قبل أن ينتقل إلى قاسم باشا صيف 2019.

ولعب كواريزما في صفوف برشلونة في بداياته، كما لعب مع إنتر ميلان تحت قيادة جوزيه مورينيو، ونال شهرته بفضل الأهداف المقوسة التي يسجلها.

المصدر: insatgram \Ricardo Quaresma