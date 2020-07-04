ليبيا – أكد المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض ساروهان آولوج أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم قاموا برعاية الإرهاب وحمايته وتقديم كل أنواع الدعم له.

آولوج قال خلال كلمة في البرلمان التركي رداً على اتهامات حزب العدالة والتنمية لحزبه قائلاً :” قبل أن تتهمونا بالإرهاب علينا أن نتحدث عن علاقاتكم التي ما زالت مستمرة بكل المجموعات الإرهابية في المنطقة ومنها “أحرار الشام” و” داعش” وبقاياها ومخلفات القاعدة و النصرة و” هيئة تحرير الشام” وأمثالها”.

وإختتم بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا” قائلاً :“العالم بأجمعه يعرف علاقاتكم بهذه التنظيمات الإرهابية التي استهدفت سورية والعراق كما يعرف أسرار وخفايا علاقاتكم معها الآن في ليبيا ومستقبلاً في أماكن أخرى”.