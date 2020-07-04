وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، القريبة من ريال مدريد، أن لاعبي الفريق لن يحصلوا على أي مكافآت مالية هذا العام، حتى لو فازوا بالدوي الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني النادي الملكي، مثل بقية الأندية الإسبانية، من خسائر مالية تجاوزت حتى الآن 40 مليون يورو، بسبب توقف مباريات الدوري على إثر انتشار فيروس كورونا.

وكان نادي ريال مدريد قد أكد في بيان مطلع أبريل الماضي، خفض رواتب اللاعبين والفريق الفني والموظفين الإداريين، بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة، مع الاستمرار في دراسة الظروف التي قد تؤثر على الدوري.

وفي مارس الماضي، وافق لاعبو ريال مدريد على خفض أجورهم على مدار ما تبقى من الموسم الجاري، في إطار مساعدة النادي على تجاوز الأزمة الماية التي يمر بها.

تجدر الإشارة إلى أن كل لاعب من نادي ريال مدريد حصل على مكافأة بلغت مليون يورو بعد الظفر بالدوري الإسباني وكأس الأبطال عام 2017.

وتشير بعض التقديرات إلى أن النادي الإسباني قد تصل خسائره إلى نحو 160 مليون يورو بحلول نهاية العام الجاري، لا سيما في ظل غياب الجماهير عن المدرجات في الملاعب حتى الآن.