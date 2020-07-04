صحيفة: واشنطن سترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي حيث تجري بكين مناورات

صحيفة: واشنطن سترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي حيث تجري بكين مناورات

الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن الولايات المتحدة سترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي للقيام بتدريبات بالقرب من موقع تنفذ فيه الصين مناورات بحرية.

وقالت الصحيفة إن الهدف من هذه الخطوة هو “توجيه رسالة واضحة للصين مفادها أن الولايات المتحدة غير راضية عن التصعيد العسكري لبكين في المنطقة”.

وأوضحت الصحيفة أن حاملتي الطائرات USS Ronald Reagan وUSS Nimitz مستعدتان لإجراء مناورات غير مسبوقة في بحر الصين الجنوبي اعتبارا من يوم السبت.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي إن التقدم العسكري للحزب الشيوعي الصيني حقيقي ويمثل تهديدا محتملا للولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أرفقها بمقطع فيديو لعرض عسكري للجيش الصيني، أن وزارة الدفاع الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتأكد من فهمها لهذا التهديد.

المصدر: وكالات