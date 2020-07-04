أبوظبي – أغلقت 5 بورصات الخليج، امس آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع مدفوعة بآمال تحسن المعنويات الاقتصادية، بعد تراجع حاد بفعل تأثيرات تفشي جائحة كورونا عالميا.

يأتي ارتفاع غالبية بورصات الخليج اليوم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، المدعوم من بيانات أمريكية أظهرت تراجع المخزونات خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على ارتفاع الطلب.

وعند الساعة (13:30 ت.غ) ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 0.83 بالمئة أو 0.53 دولارا، إلى 42.38 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.68 بالمئة أو 0.27 دولارا، إلى 40.09 دولارا للبرميل.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 1.37 بالمئة إلى 9211.89 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنك الخليجي 10 بالمئة، وقطر وعمان للاستثمار 7 بالمائة، وبنك قطر الوطني أكبر بنوك المنطقة 2.6 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 0.81 بالمئة إلى 7312.24 نقطة، مع صعود أسهم أرامكو السعودية 0.6 بالمئة، وسابك 1.3 بالمئة، ومصرف الراجحي 0.7 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.62 بالمئة إلى 4311.72 نقطة، بينما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.14 بالمئة إلى 2061.49 نقطة.

وزاد مؤشر السوق الأول في الكويت 0.59 بالمئة إلى 5599.43 نقطة، بينما نزل مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.04 بالمئة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.42 بالمئة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1274.36 نقطة، مع صعود أسهم المصرف الخليجي التجاري 2.6 بالمئة، ومصرف السلام – البحرين 1.5 بالمئة، والبنك الأهلي المتحد 0.5 بالمئة.

فيما نزلت بورصة مسقط بنسبة 0.18 بالمئة إلى 3511.77 نقطة، مع نزول أسهم عمان والإمارات القابضة 6.7 بالمئة، والجزيرة للخدمات 2.4 بالمئة، والخليجية لخدمات استثمار قابضة 1.7 بالمئة.

الأناضول