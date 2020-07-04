فاو: أسعار الغذاء عالميا تسجل أول ارتفاع في 2020

فاو: أسعار الغذاء عالميا تسجل أول ارتفاع في 2020

روما – صعدت أسعار الغذاء العالمية خلال يونيو/ حزيران الماضي، للمرة الأولى منذ مطلع 2020، مع ظهور مؤشرات على تحسن الطلب، بعد فترات انكماش ناتجة عن غلق غالبية اقتصادات العالم، بفعل كورونا.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن تحسنا طرأ على مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان؛ بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم تحت ضغط هبوطي.

وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء الذي تتبناه منظمة الأغذية والزراعة، ويقيس الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولا (السكر، اللحوم، الألبان، الزيوت، الحبوب) نحو 93.2 نقطة في يونيو، بزيادة 2.4 بالمئة مايو/ أيار.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 11.3 بالمئة في يونيو، بعد انخفاضه لأربعة أشهر متتالية.

ويعكس الانتعاش بشكل رئيس ارتفاعا حادا في أسعار زيت النخيل، بسبب تعافي الطلب العالمي على الواردات، بعد تخفيف عمليات الإغلاق ذات الصلة بـ (COVID-19) في عدد من البلدان.

وارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 10.6 بالمئة في يونيو مقارنة بالشهر السابق له؛ مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام؛ إذ شجع مصانع السكر البرازيلية على استخدام المزيد من إمدادات قصب السكر لإنتاج الإيثانول بدلاً من السكر.

كذلك، ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان 4 بالمئة مسجلاً أول زيادة بعد أربعة أشهر من الانخفاضات المتتالية؛ بدعم الطلب المتجدد على الواردات الفورية، وخاصة من الشرق الأوسط وشرق آسيا.

في المقابل، انخفض مؤشر أسعار الحبوب 0.6 بالمئة، بسبب المحاصيل الجديدة في نصف الكرة الشمالي وتحسن آفاق الإنتاج في عدد من البلدان المصدرة الرئيسية.

كما انخفض مؤشر أسعار اللحوم 0.6 بالمئة، مدفوعا بهبوط أسعار لحوم الأبقار والدواجن، وزيادة توافر الصادرات في المناطق المنتجة الرئيسية.

وأورد التقرير أن إنتاج الحبوب العالمي يستعد للوصول إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 2790 مليون طن في 2020، بزيادة 9.3 ملايين طن عن توقعات مايو.

الأناضول