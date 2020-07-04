“فرانس برس”: كورونا قتل 522 ألفا في العالم

“فرانس برس”: كورونا قتل 522 ألفا في العالم

جنيف – أفادت إحصائيات وكالة “فرانس برس”، بأن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 522 ألفا و246 شخصا في العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر المنصرم.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات إثر تسجيلها 128 ألفا و740 وفاة، تليها البرازيل بـ61 ألفا و884 وفاة، ثم بريطانيا بـ44 ألفا و131 وفاة، وإيطاليا بـ34 ألفا و833 وفاة.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة “فرانس برس” من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

أما في ما يخص الإصابات، فقد أظهر أحدث إحصاء لوكالة “رويترز” يوم الجمعة، أن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بكورونا على مستوى العالم.

المصدر: وكالات