فرنسا.. السجن 30 عاما لقيادي فرنسي في “داعش” بعد إدانته بارتكاب جرائم في سوريا

فرنسا.. السجن 30 عاما لقيادي فرنسي في “داعش” بعد إدانته بارتكاب جرائم في سوريا

فرنسا – قضت محكمة فرنسية بالسجن 30 عاما على تايلر فيلوس، أحد أمراء تنظيم “داعش” وقطب شبكة الإرهاب الفرنسية، بعد إدانته بجرائم ارتكبها في سوريا بين عامي 2013 و2015.

وقال قاض في محكمة النقض في العاصمة الفرنسية باريس مخاطبا فيلوس في جلسة جرت الجمعة إن المحكمة وجدت المدان مذنبا بكل التهم الموجهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين.

وأضاف أن المحكمة قررت تخفيف عقوبته إلى السجن لمدة 30 عاما بدلا من المؤبد بسبب رغبة القضاة في ترك “بصيص أمل للمدان كي يصطلح”.

وأوضح القاضي أنه على المدان أن يقضي ثلثي مدة محكوميته على الأقل خلف القضبان، ما يعني أنه لن يتمكن الاستفادة من أي عفو مشروط قبل أن يمضي 20 سنة على الأقل في السجن.

وفيلوس هو أحد أوائل الفرنسيين الذين غادروا إلى سوريا ووصلها في نهاية 2012، كما أنه أحد عناصر “داعش” الفرنسيين القلائل الذين بقوا على قيد الحياة وعادوا إلى وطنهم.

وفيلوس هو أول فرنسي يحاكم بتهم ارتكاب جرائم في سوريا.

وألقي القبض عليه في يوليو 2015 في مطار اسطنبول حيث كان مسافرا بجواز سفر سويدي وفي الشهر نفسه رحلته السلطات التركية إلى فرنسا.

المصدر: أ ف ب