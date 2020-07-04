كلوب: لا أعرف من وضع هذا القانون!

كلوب: لا أعرف من وضع هذا القانون!

انجلترا – طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول، بأن يحصل كل لاعب في قائمة فريقه على ميدالية التتويج بلقب البريميرليج.

وتنص قوانين الدوري الإنجليزي، على ألا يحصل اللاعب على الميدالية إلا إذا شارك في 5 مباريات.

وقال كلوب، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لا أعرف من وضع هذا القانون، فحتى إذا لعبت مباراة واحدة فقط، يجب أن تحصل على ميدالية”.

وأضاف: “لو أن البعض لا يفهم أهمية قائمة الفريق ككل للفوز بلقب بطولة، فأنا لا أستطيع مساعدتهم في حقيقة الأمر”.

وزاد: “إذا كنت حارس المرمى الثاني وخضت عددا أقل من المباريات، يجب أن تحصل على ميدالية فأنت تدربت آلاف المرات على مدار العام، وإذا لم تتدرب في أعلى المستويات، فلن تكون لديك فرصة الفوز ببطولة”.

وتابع: “هناك شخص ما قرر أنه يجب عليك خوض 5 مباريات للحصول على ميدالية؟ هؤلاء الأولاد سيحصلون على ميدالية بنسبة 100%، سأصنعها بنفسي، أو يمكنهم الحصول على الميدالية الخاصة بي”.

وكالات