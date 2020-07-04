ليبيا – أعربت لجنة الخارجية بمجلس النواب عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار للتصدي لوباء كورونا.

اللجنة أشارت في بيان لها أمس الجمعة إلى أن نداءاتها السابقة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا الذي يشكل تهديداً على الجميع.

وأكدت على أنه يجب على الليبيين أكثر من أي وقت مضى أن يتحدوا جميعاً في مواجهة كورونا والعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار العالمي الذي تطالب به الامم المتحدة للسماح بجهود مكافحة الوباء وغيره من جهود الدعم الإنساني.

كما شددت اللجنة على أن ذلك هو واجب الجميع على حد سواء من أجل ضمان توفير الامن والوصول إلى الرعاية الصحية التي تتطلبها الظروف الحالية.