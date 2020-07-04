انجلترا – كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي الخاص ببرشلونة.

وقالت صحيفة “ذا صن”، إن حلم برشلونة في استعادة إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي بات مهددًا بالضياع.

كان برشلونة، تواصل مؤخرًا مع مانشستر سيتي ووكيل جارسيا، لاستعادة اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي أغرى جارسيا برفع راتبه من 12 إلى 40 ألف إسترليني أسبوعيًا، واللاعب وافق على عقده الجديد الذي يمتد إلى 5 مواسم.

وأوضحت أن تكيف جارسيا مؤخرًا مع خطط المدرب بيب جوارديولا، وراء جذب أنظار برشلونة لاستعادة لاعبه السابق.

وتحدث جارسيا مع جوارديولا، بأنه يريد البقاء في مانشستر سيتي، وسعيد بخطط النادي للمستقبل.

وكالات