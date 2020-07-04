مصدر في الخارجية العراقية لـRT: المتظاهرون اللبنانيون لم يستهدفوا الوفد العراقي

مصدر في الخارجية العراقية لـRT: المتظاهرون اللبنانيون لم يستهدفوا الوفد العراقي

العراق – علق مصدر في وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على حادثة اقتحام متظاهرين لبنانيين لمطعم كان يعقد فيه اجتماع بين وفد عراقي ومسؤولين لبنانيين في بيروت.

وقال المصدر لـRT إن “الوفد العراقي لم يكن هو المستهدف من قبل المتظاهرين اللبنانيين إنما المستهدف كان المسؤولون اللبنانيون”.

وأضاف “لم يتعرض أي من أعضاء الوفد العراقي إلى الأذى ولم يكن في الأساس أي اعتداء بحقهم”.

وليلة أمس هاجم محتجون لبنانيون عشاء عمل كان يضم وفدا وزاريا عراقيا برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار ووزراء ومسؤولين في الحكومة اللبنانية بمطعم وسط بيروت.

المصدر: RT