روسيا – نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، حول أن موسكو وافقت واشنطن على فقدان “معاهدة الصواريخ” بين البلدين أهميتها.

وفي حديث لوكالة “إنترفاكس” الروسية، علق نائب وزير الدفاع، ألكسندر فومين، على تصريحات بولتين قائلا: “يزعم أن روسيا أيدت المزاعم الأمريكية حول فقدان معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى أهميتها، بما في ذلك بسبب حدوث تقدم ملموس في تطوير البرنامج الصيني الخاص بالصواريخ النووية. أما نحن فنعتبر أن انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية تم التخطيط له مسبقا، أما الاتهامات الموجهة إلى روسيا بانتهاكها فلا أساس لها”.

وأواخر يوليو 2019، أعلن بولتون، بصفته آنذاك مستشارا للرئيس دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، عن انسحاب الولايات المتحدة، يوم 2 أغسطس الماضي، من معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى، والتي عقدت بين موسكو وواشنطن في العام 1987. وجاء ذلك بعد أن اتهمت واشنطن موسكو بالنتهاك هذه المعاهدة، الأمر الذي نفته روسيا مرارا.

وفي 2 أغسطس 2019، أعلنت وزارة الخارجية الروسية بصورة رسمية عن وقف سريان معاهدة الصواريخ بين البلدين.

المصدر: إنترفاكس