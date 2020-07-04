وقال عبد الجبار بحسب بيان لمكتبه تلقت السومرية نيوز نسخة منه، بعد لقاءه برئيس وزراء لبنان حسان دياب وعدد من المسؤولين في الحكومة اللبنانية، إن “هذه الزيارة تاتي استكمالاً للمباحثات والاتصالات بين البلدين الشقيقين ، حيث تطرقنا الى امكانية عقد اتفاقية جديدة لتصدير النفط الاسود والنفثا ، فضلاً عن التعاون في المجال الصحي والعلمي والصناعي ، داعياً الشركات اللبنانية للمساهمة والمشاركة في الفرص الاستثمارية في العراق وخصوصا في مجال الصناعات الغذائية وغيرها ، وان العراق بلد واعد لتنمية وتطوير الاستثمارات في جميع المجالات”.

وأشار إلى “أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاشقاء في لبنان ، وقد لمسناً من المسؤولين رغبة صادقة لتوسيع حجم فرص التعاون وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

من جانبه، أشار وزير الطاقة والمياه رمون غجر الى المباحثات التي اجراها مع وزير النفط والتي تركزت على استيراد بعض المنتجات النفطية لمحطات الطاقة الكهربائية وغيرها، معبراً عن امله في عقد اجتماعات بين الاطراف المعنية لوضع اليات التعاون

إلى ذلك، أوضح وزير الزراعة اللبناني، عباس مرتضى ، بعد لقاء الوفد العراق في السراي الحكومي، انه بحضور رئيس الحكومة حسان دياب تبادلنا الافكار وتناقشنا بكافة الملفات لاسيما القطاعات الصحية والتربوية والزراعية والثقافية، ونحن اليوم نعمل على تمتين العلاقات وتسهيل الامور بين العراق و لبنان ، بين دولتين عربيتين، ونحن اليوم نؤكد على التعاون لا سيما من الناحية الاقتصادية والامن الغذائي”.