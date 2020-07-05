انجلترا – كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، عن اختياراته لأفضل تشكيل من اللاعبين قاده طوال مسيرته.

وسبق أن تولى أنشيلوتي قيادة أندية كبرى مثل ميلان، ويوفنتوس، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي ونابولي.

وقال موقع “فوتبول إيطاليا” اليوم الأحد، إنَّ أفضل تشكيل من وجهة أنشيلوتي، يتكون من:

جيانلويجي بوفون، كافو، تياجو سيلفا، جون تيري، باولو مالديني، فرانك لامبارد، أندريا بيرلو، زين الدين زيدان، ريكاردو كاكا، أندري شيفتشينكو، زلاتان إبراهيموفيتش.

يُذكر أن اختيارات أنشيلوتي شهدت استبعاد لاعبين كبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي دربه في ريال مدريد، وجينارو جاتوزو، وأليساندرو نيستا من ميلان، وديديه دروجبا من تشيلسي.

المصدر: كووورة