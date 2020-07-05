ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على قرار إقفال النفط الذي قامت به القبائل في مناطق الإنتاج والموانئ.

اوحيدة قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن قرار الإقفال بالتنسيق مع المؤسسات التنفيذية الأمنية والعسكرية والسياسية لم يتخذ إلا بعد التدخل التركي المباشر في الأزمة الليبية وصرف عوائد هذا النفط لصالح تركيا مقابل أسلحة تسببت في مقتل أبناء بعض القبائل التي أغلقت الحقول والمنخرطين في القوات المسلحة التي قررت القضاء على “مليشيات” تبتز البنك المركزي وسلطة الأمر الواقع في العاصمة” حكومة الوفاق”.

وتابع: “أما إعادة فتح النفط، فهو أيضا بقرار من هذه القبائل، وبنفس التنسيق، وكان مشروطا بضمان عدم صرفه في سياقه السابق مع ضمان عدالة في التوزيع مستقبلا، فما علاقة ذلك بدول خارجية إلا بما يتوافق ومصلحة الليبيين؟”.