إيطاليا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن ارتباط الأرجنتيني لاوتاور مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، بالانتقال إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

وكان جونيور فيربو، ظهير برشلونة، أكثر من ارتبط اسمه بتضمينه داخل صفقة لاوتارو، لتقليل قيمة الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مصادر قريبة من إنتر ميلان أكدت أن النادي لم يعد مهتمًا بضم فيربو ضمن صفقة لاوتارو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي من يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع فيربو خلال الموسم المقبل، كي يكون بديلًا لماريو روي.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر ميلان ينتهي يوم 7 يوليو/ تموز الجاري، وسبق أن أكدت عدة مصادر عدم قدرة برشلونة على دفع 111 مليون يورو.

وكالات