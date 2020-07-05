كوريا ش – امتنعت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، عن انتقاد الجارة الجنوبية لمدة أسبوعين تقريبا، بعد أن قرر الزعيم كيم جونغ أون، تعليق خطط العمل العسكري ضد الجنوب بصورة مفاجئة.

وطوال الاثني عشر يوما الماضية، نقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عددا قليلا من المقالات والتعليقات التي تنتقد سيئول، حيث لم تسجل الصحيفة الرئيسية “رودونغ سينمون” والتلفزيون المركزي الكوري الشمالي، أية تقارير سلبية عن الجنوب في نفس الفترة.

ولا تزال وسائل الدعاية تحمل بعض التقارير التي تدين الجنوب، لكن الكثير منها موجه إلى مجموعات محددة، مثل الجيش أو الأحزاب السياسية في الجنوب، مع إشارات إلى تصريحات الجماعات المدنية في الجنوب.

وغيرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، لهجتها فجأة بعد أن أمر الزعيم كيم، بتأجيل تنفيذ الإجراءات العسكرية ضد الجنوب خلال الاجتماع التمهيدي للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.

المصدر: وكالة يونهاب