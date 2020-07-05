ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مشهد خروج وزير الدفاع التركي ورئيسه أركانه الجنرال يسار غولر بداخل القواعد والمقرات العسكرية الليبية ووسط ضباط بلاده وأمامهما خرائط ليبيا يرسمان عليها طموحات أنقرة.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اليوم الأحد أشار إلى أن خطاب الوزير التركي الذي وصفه بـ”المعادي والمتجاوز” لكل الخطوط الحمراء يدل على أن تركيا وضعت الإرهاصات الأولى لاحتلال ليبيا وهي تزداد يوما بعد يوم تغولا وإيغالا في حقوق السيادة الوطنية لأنها وجدت أمامها حكومة منبطحة مستعدة للتسليم في كل شيء مقابل حمايتها.

ونوّه إلى أن ما يظهر الآن هو إشارات لتفوق العرق التركي وخطوات مدروسة لتعويد الشعب الليبي على الوجود التركي في بلادهم وعلى ضرورة التعامل معه.