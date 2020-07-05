ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأحد سير عمل الهيئة العامة للمواصلات والنقل وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الكابتن محمد علي عبدالقادر.

الثني اطلع خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على عمل كافة الجهات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وأليات حلها.

كما تطرق الثني لسير عمل كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح الهيئة الوجهات التابعة لها ونسب إنجازها، مشدداً على ضرورة سحب كافة المشاريع التي لم يتم البدء فيها وتسليمها لشركات قادرة.

واكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في إنجاز كافة المشاريع الخاصة بالطرق والمطارات في مختلف مدن ومناطق البلاد.