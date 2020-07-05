ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأحد مع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري الاحتياجات المستعجلة للهيئة،مناقشا العجز الذي حدث في الشبكة بسبب نقص الوقود خلال الأيام الماضية.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية سير عمل الهيئة وأبرز الاحتياجات التي تضمن المحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

كما بحث المجتمعون سير كافة المشروعات القائمة في الهيئة فيما اطلع الثني على الخطة المستقبلية التي بدورها تحافظ على استقرار الشبكة وتوفير الطاقة بصورة جيدة.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة توفير الوقود الخفيف والغاز لمحطات الكهرباء لضمان عدم حصول عجز في الشبكة العامة لما تبقى لفصل الصيف الحالي.

وأكد على ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء القادم خصوصا في مناطق الجبل الأخضر ودرنة ضمانا لعدم انقطاع التيار نتيجة لانخفاض درجات الحرارة مصدرا تعليماته المشددة بتوفير كافة احتياجات الهيئة ضمانا لاستقرار الشبكة.

يُشار الى ابن الهيئة العامة للكهرباء تغطي مناطق سيطرة الحكومة من غرب سرت وصولا للحدود المصرية شرقا الى اقصى الجنوب الغربي والشرقي لليبيا.