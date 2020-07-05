الجزائر – أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امس عفوا رئاسيا عن 4700 سجين بمناسبة عيد الاستقلال.

وأكد بيان عن الرئاسة الجزائرية أن العفو جاء “بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، ووفاء لتقاليد العفو والصفح الكريم المتجذرة في شعبنا الأبي والمستمدة من قيم ديننا الحنيف، وطبقا للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء”.

واستثنى قرار العفو “الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الإرهاب والتخريب، وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم والسرقة الموصوفة واختلاس أو تبديد الأموال العمومية والخاصة والرشوة، ومنح امتيازات في الصفقات، والغدر وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، وكذا جرائم المتاجرة ومحاولة المتاجرة بالمخدرات، وجرائم الاعتداء على القصر والاغتصاب”.

المصدر: صحيفة “الشروق” الجزائرية