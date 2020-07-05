طهران – تراجع الريال الإيراني لمستوى قياسي جديد، في بداية تعاملات الأحد، مدفوعا بالضغوطات المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية، والتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي وباء كورونا محليا.

وذكر موقع “بونباست” المتتبع للسوق الموازية (السوداء) لأسعار الصرف داخل البلاد، أن الدولار سجل 215.55 ألف ريال، مقارنة مع 210 آلاف ريال في بداية تعاملات امس.

وواصلت العملة الإيرانية رحلة هبوط حاد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، حينها كان الدولار يعادل 49.5 ألف ريال.

بينما يبلغ السعر الرسمي للدولار في السوق الإيرانية 42.2 ألف ريال.

ولم تنجح البلاد في تتبع الخارطة الوبائية لفيروس كورونا، في محاولة لخفض عدد الإصابات، التي بلغت حتى مساء السبت، نحو 237.8 ألفا، بينها 11.4 ألف حالة وفاة.

وبفعل تراجع العملة الإيرانية لمستويات متدنية، سجلت معدلات التضخم في السوق المحلية، وأضافت مزيدا من الأعباء على الوضع المعيشي المحلي.

وهبطت عائدات إيران من النقد الأجنبي بفعل العقوبات التي قلصت صناعة النفط لمستويات هي الأدنى في 4 عقود، إلى متوسط إنتاج يومي 1.95 مليون برميل، نزولا من 3.85 ملايين برميل قبيل تنفيذ العقوبات.

الآناضول