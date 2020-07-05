إسبانيا – حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف وحيد، في مباراة أقيمت، الأحد، لحساب الجولة 34 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدف المباراة الوحيد قائد الفريق سيرجيو راموس في الدقيقة 73، من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء إثر عرقلة تعرض لها المدافع البرازيلي مارسيلو داخل منطقة جزاء بلباو.

وبهذا، سجل ريال مدريد انتصاره السادس على التوالي محققًا العلامة الكاملة منذ استئناف منافسات “الليغا”، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

وعزز الريال بذلك صدارته برصيد 77 نقطة، ليبتعد مؤقتًا عن مطارده برشلونة بفارق سبع نقاط.

بالمقابل، تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 48 نقطة وبقي في المركز الثامن.

الأناضول