ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت اجتماعًا للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بحضور أعضاء اللجنة ووكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق تداعيات جائحة كورنا في مختلف البلديات والمنطقة الجنوبية بشكل خاص وجرى تقييم للإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة.

كما تم استعراض أوضاع وجهوزية المستشفيات والمصحات ومواقع العزل والحجر الصحي ومدى الالتزام بالخطة الوطنية للاستجابة التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز التقنيات الحيوية في إطار الاستراتيجية العامة لمجابهة هذا الوباء.

واطلع رئيس المجلس الرئاسي على التجهيزات التي تم توفيرها وتشمل أجهزة التشخيص المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الوقائية الأخرى وترتيبات المتابعة الدقيقة للمستجدات محلياً ودولياً.

يُشار إلى أن اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا تضم في عضويتها ثمانية وكلاء وزارات بحكومة الوفاق وممثلين عن القطاعات المعنية كافة وأعطيت صلاحيات موسعة لتمكينها من أداء دورها في مجابهة الوباء.