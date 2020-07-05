السعودية – أعلنت إدارة “مشروع البحر الأحمر” في السعودية اليوم الأحد، إنشاء 16 فندقا خلال مرحلة أولى ستوفر 3 آلاف غرفة فندقية في خمس جزر.

وأشارت في تغريدة على “تويتر”، إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيه، ومطار دولي مخصص للوجهة، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية”.

وبحسب المخطط العام للمشروع، تتضمن الأصول التي استغرق تحديدها 3 أسابيع، فلل عائمة، ومطاعم، ونقاط وصول إلى “فندقين فائقي الفخامة”، بالإضافة إلى “فندق فاخر”، ستطور جميعها على أرض جزيرتي شيبارة وأمهات الشيخ.

واستعان فريق شركة “البحر الأحمر” للتطوير، بتقنيات حديثة لضمان الحد من تأثير عمليات البناء على النظام البيئي، حيث وضعت عوامات الإرشاد في أماكنها المحددة بدقة باستخدام “كتل خرسانية”، منعا لأية ضرر قد يمس هياكل الشعاب المرجانية.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022، وعند اكتمالها في عام 2030، ستوفر الوجهة 8000 غرفة فندقية سيتم تطويرها على 22 جزيرة، بالإضافة إلى 6 منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، مع إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من السياحة المفرطة، وضمان توفير تجربة سهلة ومريحة طوال فترة إقامتهم.

المصدر: وكالات”