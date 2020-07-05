مصر – اكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي، اجتمع برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وتناول الاجتماع حسب متحدث الرئاسة، استراتيجية التعاون المصري مع مؤسسات التمويل الدولية.

وطالب الرئيس السيسي “بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولية والإقليمية، بالتوازى مع الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجى”.

ووجه السيسي الحكومة إلى ضرورة “متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة على نحو يحقق الاستخدام الأمثل لحزم التمويل ولتعظيم الاستفادة لصالح التنمية الشاملة في مختلف القطاعات”.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، “محاور التفاعل مع شركاء التنمية، والتي تستهدف المواطن كاستراتيجية للاستثمار في بناء الإنسان المصري”.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على الرئيس السيسي، أنشطة الوزارة في التنسيق مع الأمم المتحدة وجهات أخرى حول برامح الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.