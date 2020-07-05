ليبيا – أوضح رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إن مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وإعلان القاهرة قطعوا الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي.

العريبي قال في تصريح صحفي وفقاً للموقع الرسمي التابع للبرلمان إن إعلان القاهرة جاء دعماً لمبادرة رئيس مجلس النواب وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، معتبراً أن المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي أمام العالم اجمع بانهم لا يملكون من امرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي.

ورأى أن تركيا كانت تطمح للحرب من اجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيراً الى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب انهى هذه الأحلام وأن المبادرة الآن اصبحت امر واقع بدعم محلي ودولي كبير.