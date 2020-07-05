ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أنه بعد زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس تم التوقيع والإعلان عن اتفاق الاحتلال التركي للمنطقة الغربية بالكامل لتصبح تحت الوصاية التركية المباشرة.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد نوّه إلى أن أنقرة ستنشئ قاعدة عسكرية تركية يحمل كل من فيها الصفة الدبلوماسية بالإضافة إلى الحصانة للمستشارين الأتراك بعدم الملاحقة القانونية.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق اتفقت مع أنقرة على التفويض الكامل للجيش التركي لحماية حكومة فائز السراج داخل طرابلس وإنشاء قوة عسكرية تركية لحماية الشركات التركية ومنح تركيا الحق لتدريب وتسليح تحت مسمى الشرطة وإنشاء جهاز استخبارات عسكري جديد بإشراف تركي بالإضافة إلى منح الحق لتدخل تركيا عسكرياً بشكل مباشر عبر جنودها.