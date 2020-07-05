الأردن – افاد مصدر في وزارة السياحة والآثار الأردنية، إن المملكة تنتظر رد المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC حول منح الأردن ختم السفر الآمن Safe Travel خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، أن الأردن تقدم إلى المجلس الدولي للسياحة والسفر بطلب للحصول على ختم السفر منذ قرابة أسبوعين.

ورجح المصدر أن يوافق المجلس الدولي للسياحة والسفر على إعطاء الأردن ختم السفر Safe Travel لأن الأردن يركز ويهتم على أعلى بمعايير الصحة والنظافة في القطاع السياحي وكافة معايير السلامة العامة.

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار تجري اتصالاتها مع المجلس الدولي للحصول على الرد.

وبين أهمية حصول المملكة على ختم السفر، في استقبال السياحة الوافدة وعودة القطاع السياحي الى طبيعته ونشاطه ضمن معايير السلامة العامة، وبالتالي رجوع الحياة إلى قطاع السياحة.

ويوفر الختم معلومات الأمان والسلامة التي يحتاجها المسافرون والشركات وهي تتضمن بروتوكلات موحدة عالميا للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين تجربة رحلات آمنة.

المصدر: alghad.com