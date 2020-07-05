فرنسا – يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومسؤولوه لسد مراكز العجز في صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2021/2020.

أشارت صحيفة “إكسبريس” البريطانية إلى أن هيكتور بيليرين ظهير أيمن آرسنال يحظى باهتمام عدد من الأندية مثل بي إس جي، يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني.

ولفتت إلى أن الإسباني بيليرين يعاني في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات وخسارة مركزه في الفريق اللندني لصالح زميله سيدريك سواريز.

وأوضحت أن الفريق الباريسي يبحث عن ظهير أيمن في فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل البلجيكي توماس مونييه الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

ولا يضم الفريق الباريسي في صفوفه بمركز الظهير الأيمن سوى اللاعب الشاب كولين داجبا، وأحيانا يتم توظيف لاعبين آخرين بنفس الجبهة مثل المدافع الألماني تيلو كيرير أو لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا.

المصدر: كووورة