أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج الأحد أولى جلسات الأسبوع، على تباين مع ارتفاع أربع أسواق بقيادة السعودية، مقابل تراجع ثلاث أخرى، وسط أداء إيجابي للقطاعات القيادية بصدارة البنوك.

وتتضارب المؤثرات بين مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا من جهة، وآمال التوصل للقاح من جهة أخرى؛ فيما تستمر أسعار النفط في التداول فوق 40 دولارا لخام برنت.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 1.04 بالمئة إلى 7388.49 نقطة، مع صعود أسهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة، وموبايلي 1 بالمئة، بينما تراجعت أرامكو السعودية 0.3 بالمئة.

وزاد مؤشر السوق الأول في الكويت 0.44 بالمئة إلى 5624.29 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.14 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.36 بالمئة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.18 بالمئة إلى 4303.92 نقاط، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.03 بالمئة إلى 2062.08 نقطة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1277.52 نقطة، مع صعود أسهم مجموعة جي اف اتش المالية 0.7 بالمئة، والبنك الأهلي المتحد 0.9 بالمئة.

على الجانب الآخر، تراجعت بورصة قطر بنسبة 0.27 بالمئة إلى 9187.17 نقطة، مع نزول أسهم إنماء 3.6 بالمئة، ومجمع المناعي 3.5 بالمائة، وبنك قطر الوطني أكبر بنوك المنطقة 1 بالمئة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.09 بالمئة إلى 3508.47 نقاط، مع نزول أسهم المدينة تكافل 1.4 بالمئة، ومسندم للطاقة 1.3 بالمئة، وبنك مسقط 1.2 بالمئة.

الأناضول