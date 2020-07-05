العراق – أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأحد، بأن منظومة “باترويت” التي نصبتها السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد لحماية مبناها، صدت صاروخا كان يستهدف السفارة.

وقال نقلا عن مصدر أمني إن “صاروخا استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لكن المنظومة الدفاعية تمكنت من إسقاطه”.

وأضاف، أن “الصاروخ سقط خارج أسوار السفارة”.

وأفادت وسائل إعلام عراقية أمس السبت، بأن السفارة الأمريكية في بغداد جربت منظومة صواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي، في العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: RT