نيويورك – رغم تفشي فيروس كورونا، أقيمت في مدينة نيويورك الأمريكية مسابقة “ناثان فيماس” السنوية لأكل النقانق “هوت دوغ” بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، وحققت الفعالية أرقاما قياسية جديدة.

وقال الفائز في فئة الرجال جوي تشيستنت، بعد المسابقة التي استغرقت 10 دقائق، إن نقل المسابقة إلى مكان مغلق يتم فيه التحكم بالطقس لمنع انتشار الوباء منحه القوة الدافعة التي احتاجها للفوز.

وتمكن تشيستنت البالغ 36 عاما من التهام 75 قطعة نقانق محطما بذلك رقمه القياسي السابق وهو 74 قطعة.

وفي فئة السيدات، تصدرت السباق البطلة ميكي سودو متفوقة على أربع متسابقات أخريات بالتهام 48.5 قطعة نقانق، وحطمت سودو رقمها القياسي السابق البالغ 41 قطعة والرقم القياسي للنساء وهو 45.

وتقام المسابقة في منطقة كوني أيلاند بنيويورك في الرابع من يوليو من كل عام منذ أن افتتح المهاجر البولندي ناثان هاندويركر مطعمه العالمي الشهير على شاطئ البحر عام 1916.

المصد: رويترز