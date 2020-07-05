مصر – أشارت الإحصائيات الأخيرة في الوطن العربي، إلى أن إجمالي الوفيات في المنطقة بلغ 11 ألفا و163 حالة، فيما سجلت 673 ألفا و818 إصابة بالفيروس.

وتبين الأرقام المعلنة أن مصر تحتل المركز الأول من ناحية الوفيات بـ3280، فيما حل العراق ثانيا بـ2386 وفاة، تليه السعودية بالمركز بـ1858 حالة وفاة.

وارتفعت أعداد الإصابات في السعودية إلى أكثر من 205 آلاف، فيما تقف قطر على أعتاب 100 ألف إصابة، لتصل نسبة الإصابة في هاتين الدولتين الخليجيتين إلى 47% من إجمالي إصابات الوطن العربي.

وجاءت أعداد الإصابات والوفيات بالبلدان العربية كالتالي:

مصر الإصابات 74035، الوفيات 3280 السعودية الإصابات 205929، الوفيات 1858 العراق الإصابات 58354، الوفيات 2386 سوريا الإصابات 338، الوفيات 10 اليمن الإصابات 1128، الوفيات 304 ليبيا الإصابات891، الوفيات 26 الإمارات الإصابات 50857، الوفيات 321 قطر الإصابات 99183، والوفيات 113 تونس الإصابات 1186، الوفيات 50 فلسطين الإصابات 4250، الوفيات 16 الأردن الإصابات 1150، الوفيات 10 الكويت الإصابات 49303، الوفيات 365 البحرين الإصابات 28857، الوفيات 96 الجزائر الإصابات 15500، الوفيات 946 المغرب الإصابات 13822، الوفيات 232 لبنان الإصابات 1855، الوفيات 35 السودان الإصابات 9633، الوفيات 604 موريتانيا الإصابات 4705، الوفيات 129 سلطنة عمان الإصابات 45106، الوفيات 203 الصومال الإصابات 2961، الوفيات 92

المصدر: RT