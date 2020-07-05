مصر – أشارت الإحصائيات الأخيرة في الوطن العربي، إلى أن إجمالي الوفيات في المنطقة بلغ 11 ألفا و163 حالة، فيما سجلت 673 ألفا و818 إصابة بالفيروس.
وتبين الأرقام المعلنة أن مصر تحتل المركز الأول من ناحية الوفيات بـ3280، فيما حل العراق ثانيا بـ2386 وفاة، تليه السعودية بالمركز بـ1858 حالة وفاة.
وارتفعت أعداد الإصابات في السعودية إلى أكثر من 205 آلاف، فيما تقف قطر على أعتاب 100 ألف إصابة، لتصل نسبة الإصابة في هاتين الدولتين الخليجيتين إلى 47% من إجمالي إصابات الوطن العربي.
وجاءت أعداد الإصابات والوفيات بالبلدان العربية كالتالي:
مصر الإصابات 74035، الوفيات 3280
السعودية الإصابات 205929، الوفيات 1858
العراق الإصابات 58354، الوفيات 2386
سوريا الإصابات 338، الوفيات 10
اليمن الإصابات 1128، الوفيات 304
ليبيا الإصابات891، الوفيات 26
الإمارات الإصابات 50857، الوفيات 321
قطر الإصابات 99183، والوفيات 113
تونس الإصابات 1186، الوفيات 50
فلسطين الإصابات 4250، الوفيات 16
الأردن الإصابات 1150، الوفيات 10
الكويت الإصابات 49303، الوفيات 365
البحرين الإصابات 28857، الوفيات 96
الجزائر الإصابات 15500، الوفيات 946
المغرب الإصابات 13822، الوفيات 232
لبنان الإصابات 1855، الوفيات 35
السودان الإصابات 9633، الوفيات 604
موريتانيا الإصابات 4705، الوفيات 129
سلطنة عمان الإصابات 45106، الوفيات 203
الصومال الإصابات 2961، الوفيات 92
المصدر: RT